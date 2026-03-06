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Sartorius Stedim-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt

30.03.26 09:45 Uhr
Sartorius Stedim-Aktie im Fokus: Kursziel runter, Rating rauf - Goldman wird optimistischer | finanzen.net

Sartorius Stedim Biotech bietet laut Goldman Sachs trotz gesenktem Kursziel deutliches Erholungspotenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius Stedim Biotech
164,50 EUR 0,65 EUR 0,40%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance.

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Im Pariser Handel zeigt sich die Aktie am Montag zeitweise 1,42 Prozent fester bei 167,35 Euro.

/ag/gl

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

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Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

DatumRatingAnalyst
08:46Sartorius Stedim Biotech BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OutperformRBC Capital Markets
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightJP Morgan Chase & Co.
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08:46Sartorius Stedim Biotech BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OutperformRBC Capital Markets
18.03.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2026Sartorius Stedim Biotech Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Sartorius Stedim Biotech NeutralUBS AG
08.07.2025Sartorius Stedim Biotech NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2024Sartorius Stedim Biotech UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius Stedim Biotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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