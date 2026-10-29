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Analyse im Blick

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der HOCHTIEF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
379.00 EUR 1.60 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS.

Aktieninformation im Fokus: Die HOCHTIEF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Anleger zeigten sich um 11:17 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 378,40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 8,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4.631 HOCHTIEF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die HOCHTIEF-Aktie um 14,0 Prozent zu. Am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HOCHTIEF

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Datum Rating Analyst
11:31 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.

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