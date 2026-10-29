HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Analyse im Blick

29.10.26 11:34 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der HOCHTIEF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS.

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Anleger zeigten sich um 11:17 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 378,40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 8,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4.631 HOCHTIEF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die HOCHTIEF-Aktie um 14,0 Prozent zu. Am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.