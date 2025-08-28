HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 216,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 216,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 218,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.076 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 105,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 51,34 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

