HOCHTIEF im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Mittwochvormittag zu

03.09.25 09:24 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Mittwochvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 214,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
213,60 EUR 2,20 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 214,20 EUR. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 215,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.578 HOCHTIEF-Aktien.

Bei einem Wert von 228,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,72 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 105,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

