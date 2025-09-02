DAX23.580 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.175 -0,3%Nas21.519 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
HOCHTIEF im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochnachmittag höher

03.09.25 16:10 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 215,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:49 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 215,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 213,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.392 HOCHTIEF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,50 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 104,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

mehr Analysen