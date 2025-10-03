DAX24.454 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag gesucht

03.10.25 09:27 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 251,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
254,40 EUR 7,40 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.680 HOCHTIEF-Aktien.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 253,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 57,15 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
