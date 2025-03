HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 14,4 Prozent auf 174,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 14,4 Prozent auf 174,00 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 165,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 322.370 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 179,30 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,05 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2024 bei 97,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 44,25 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,57 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 19.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 1,89 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,52 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,21 EUR je Aktie belaufen.

