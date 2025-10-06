HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagvormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 256,40 EUR zeigte sich die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der HOCHTIEF-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 256,40 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 257,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.278 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Bei 107,80 EUR fiel das Papier am 05.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 137,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,79 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

