HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 223,80 EUR nach.

Um 11:47 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 223,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 221,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 224,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.912 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 228,60 EUR markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 105,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 112,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,07 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingefahren