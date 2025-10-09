DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag gefragt

09.10.25 16:09 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag gefragt

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 265,00 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 265,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 267,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.548 HOCHTIEF-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 267,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 58,38 Prozent sinken.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,59 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht

HOCHTIEF-Aktie legt kräftig zu: Tochter Turner baut neues NFL-Stadion in Cleveland

mehr Analysen