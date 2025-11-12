HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 279,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 279,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 278,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.119 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 285,80 EUR. Gewinne von 2,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Mit Abgaben von 60,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,32 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,07 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen