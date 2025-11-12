HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 284,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 284,20 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 286,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.151 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 286,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 110,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 61,19 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,32 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 154,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 06.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. EUR gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

