HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 286,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:53 Uhr 3,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 287,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 278,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.809 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 159,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,93 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 10,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

