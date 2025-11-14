HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag mit KursVerlusten

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 281,80 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 281,80 EUR. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 281,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.812 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 298,80 EUR. Gewinne von 6,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 155,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 154,07 EUR angegeben.

HOCHTIEF gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,11 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

