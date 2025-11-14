HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 282,60 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 282,60 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 280,80 EUR ab. Mit einem Wert von 282,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.155 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 298,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 5,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 110,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,40 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

HOCHTIEF ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,93 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 10,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen