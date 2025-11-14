DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
Notierung im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Nachmittag nach

14.11.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 282,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
282,20 EUR -1,60 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 282,00 EUR ab. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 276,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 282,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 23.938 Stück.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 298,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 5,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 155,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 154,07 EUR aus.

HOCHTIEF ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,32 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,13 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HOCHTIEF

mehr Analysen