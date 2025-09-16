DAX23.415 +0,4%ESt505.383 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Blick auf Aktienkurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag stärker

17.09.25 09:27 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 236,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
233,60 EUR 1,80 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:06 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 236,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 233,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.030 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,80 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2024 auf bis zu 106,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen