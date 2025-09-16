HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 234,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 234,80 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 236,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 10.089 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 239,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 2,13 Prozent zulegen. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen