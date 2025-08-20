HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF stabilisiert sich am Freitagvormittag

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Kaum Ausschläge verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 223,00 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 223,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 223,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 222,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 794 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei 105,50 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 111,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht

VINCI-Aktie gefragt: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt