HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 230,60 EUR zu.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 230,60 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 229,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.047 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (239,80 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei einem Wert von 107,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Mit einem Kursverlust von 53,25 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

