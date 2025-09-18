HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 229,40 EUR.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 229,40 EUR. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 231,60 EUR zu. Bei 229,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14.652 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 239,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Mit Abgaben von 53,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

