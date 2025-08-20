HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag mit KursVerlusten

Blick auf HOCHTIEF-Kurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 224,60 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 224,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 224,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.847 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 228,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,78 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

