HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büßt am Montagmittag ein

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 221,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 221,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 221,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 224,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.986 HOCHTIEF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 105,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

