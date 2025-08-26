HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittwochvormittag ins Minus

HOCHTIEF im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 217,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 217,40 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 217,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.046 Stück gehandelt.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,15 Prozent. Bei einem Wert von 105,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Abschläge von 51,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

