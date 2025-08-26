HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 213,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 213,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 210,80 EUR. Bei 221,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 61.928 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR an. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 6,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 50,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,07 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

