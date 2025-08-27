HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Bei der HOCHTIEF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 213,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 213,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 216,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,60 EUR aus. Bei 214,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.714 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

