HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 216,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 216,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 216,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.307 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 228,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 105,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 51,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,73 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

