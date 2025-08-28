HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 217,00 EUR zu.

Das Papier von HOCHTIEF legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 217,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 218,60 EUR. Bei 216,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.266 HOCHTIEF-Aktien.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 228,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 5,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

