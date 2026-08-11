HOCHTIEF-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf Hold herauf
Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der HOCHTIEF-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der HOCHTIEF-Aktie zur Zeit der Analyse
Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 10:10 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 451,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,67 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.800 HOCHTIEF-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 35,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.