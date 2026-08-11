DAX 26.467 +0,3%ESt50 6.557 +0,1%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,28 -1,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.283 +0,4%Euro 1,1541 ±0,0%Öl 89,1 +0,2%Gold 4.418 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktienbewertung

HOCHTIEF-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf Hold herauf

HOCHTIEF-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf Hold herauf

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der HOCHTIEF-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
444.60 EUR 0.40 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der HOCHTIEF-Aktie zur Zeit der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 10:10 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 451,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,67 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.800 HOCHTIEF-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 35,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Aktuelle HOCHTIEF Aktie News

Werbung

HOCHTIEF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.