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HOCHTIEF-Analyse im Blick

HOCHTIEF-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

HOCHTIEF-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des HOCHTIEF-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Isabella Baxter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
341.60 EUR -5.60 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 411 auf 403 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausverkauf bei den Aktien rund um Künstliche Intelligenz, höhere Zinsen und politische Gegenwinde erklärten weitgehend die jüngste Kurskorrektur bei den Papieren der Wettbewerber der US-Tochter Turner, schrieb Isabella Baxter in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das diversifizierte Engagement des deutschen Baukonzerns in strukturell wachsenden Branchen wie Verteidigung, kritischen Mineralien, Energie, Wasser und Industrieprojekten jedoch treibe das Auftragswachstum im gesamten Portfolio voran.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die HOCHTIEF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 348,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,74 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.973 HOCHTIEF-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 4,9 Prozent zu. HOCHTIEF könnte möglicherweise am 25.02.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HOCHTIEF

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Datum Rating Analyst
12:01 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital

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