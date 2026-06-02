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Hochtief baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie in Dresden

03.06.26 15:20 Uhr
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Aktien
HOCHTIEF AG
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DOW JONES--Hochtief wird Generalunternehmer für den Bau eines modernen Flusswasserwerks zur Versorgung der Halbleiterindustrie in Dresden. Der Auftrag von Sachsenenergie beläuft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, wie der Essener Baukonzern mitteilte. Ab 2030 soll die Anlage Unternehmen im größten Halbleitercluster Europas mit Industriewasser aus der Elbe versorgen. Baubeginn ist 2027. Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Lieferung einer Hochleistungs-Wasseraufbereitungsanlage, einschließlich Hochbau, Anlagentechnik und Verfahrenstechnik sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)

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