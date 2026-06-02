Hochtief baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie in Dresden

DOW JONES--Hochtief wird Generalunternehmer für den Bau eines modernen Flusswasserwerks zur Versorgung der Halbleiterindustrie in Dresden. Der Auftrag von Sachsenenergie beläuft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, wie der Essener Baukonzern mitteilte. Ab 2030 soll die Anlage Unternehmen im größten Halbleitercluster Europas mit Industriewasser aus der Elbe versorgen. Baubeginn ist 2027. Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Lieferung einer Hochleistungs-Wasseraufbereitungsanlage, einschließlich Hochbau, Anlagentechnik und Verfahrenstechnik sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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