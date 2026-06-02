Hochtief baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie in Dresden
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Hochtief wird Generalunternehmer für den Bau eines modernen Flusswasserwerks zur Versorgung der Halbleiterindustrie in Dresden. Der Auftrag von Sachsenenergie beläuft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, wie der Essener Baukonzern mitteilte. Ab 2030 soll die Anlage Unternehmen im größten Halbleitercluster Europas mit Industriewasser aus der Elbe versorgen. Baubeginn ist 2027. Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Lieferung einer Hochleistungs-Wasseraufbereitungsanlage, einschließlich Hochbau, Anlagentechnik und Verfahrenstechnik sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent