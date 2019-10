Hochtief mit deutlichem Gewinnanstieg und Rekordauftragsbestand

FRANKFURT (Dow Jones)--Beflügelt von starkem Wachstum hat Hochtief in den ersten neun Monaten 29 Prozent mehr verdient als vor Jahresfrist. Der sogenannte operative Konzerngewinn, der Sondereffekte außerhalb des eigentlichen Geschäftes ausklammert, stieg um 108 Millionen auf 478 Millionen Euro, wie der Essener Baukonzern am Donnerstag mitteilte.

96 Millionen Euro trug die 20-prozentige Beteiligung am Mautstraßenbetreiber Abertis, die Hochtief rückwirkend seit Juni vergangenen Jahres anteilig bilanziert, zum Ergebnis bei. Der nominale Konzerngewinn erreichte 456 Millionen Euro - ein Plus von 13 Prozent. Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro zu. Starkes Wachstum zeigte mit 16 Prozent vor allem das US-Geschäft. In Europa machten sich die verringerten Aktivitäten in der Immobilienprojektentwicklung bemerkbar - hier ging der Umsatz zurück.

Die Aussichten für die Zukunft sind gut: Das Orderbuch verzeichnete einen Anstieg um 13 Prozent auf knapp 22 Milliarden Euro. Beim Auftragsbestand verzeichnete Hochtief mit 50,5 Milliarden Euro per Ende September einen Rekord. "Unser breit gefächertes Geschäftsmodell läuft ausgezeichnet. Wir blicken optimistisch in die Zukunft", sagte CEO Marcelino Fernandez Verdes.

Analysten hatten nach einer vom Unternehmen erhobenen Konsensschätzung mit 18,4 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Konzernergebnis von 473 Millionen Euro gerechnet.

Die Prognose für 2019 bestätigte Hochtief: Geplant ist ein operativer Konzerngewinn, der zwischen 640 und 680 Millionen Euro liegt.

