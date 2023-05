Hochtief startet mit Gewinnsprung ins Jahr - Gewinnziel bestätigt

Aktien in diesem Artikel ACS 31,92 EUR

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern HOCHTIEF ist mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Vor allem laufen die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis (Abertis Infraestructuras), an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 16,3 Prozent auf 137,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiterhin mit einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn zwischen 510 und 550 Millionen Euro. 2022 war der bereinigte Gewinn um fast 156 Prozent auf knapp 522 Millionen Euro gestiegen.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den ersten drei Monaten 2023 einen Gewinn von 127,5 Millionen Euro aus. Das waren ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro./mne/stk