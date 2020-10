Hochtief-Tochter Cimic verkauft Hälfte von Minenausrüster Thiess an Elliott

ESSEN/SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische HOCHTIEF-Tochter (HOCHTIEF) Cimic (CIMIC Group) hat sich mit dem Hegdefonds Elliott wie erwartet auf den Verkauf der Hälfte ihres Minenausrüsters Thiess geeinigt. Mit dem Schritt kann Cimic seine Bilanz verbessern. So erhoffe sich Cimic Barzuflüsse in Höhe von 1,7 bis 1,9 Milliarden australischen Dollar, teilte Hochtief am Montag in Essen mit. Insgesamt werde Thiess mit rund 4,3 Milliarden australischen Dollar (2,6 Mrd Euro) bewertet. Die restlichen 50 Prozent an Thiess bleiben erst einmal in den Händen von Cimic. Für die Cimic-Aktien ging es zum Wochenstart um mehr als 8 Prozent nach oben. Die Hochtief-Papiere gewannen hierzulande vorbörslich mehr als 2 Prozent.

Cimic und Elliott führten schon länger exklusive Gespräche über den Anteilsverkauf. Davor hatte es Spekulationen über einen Börsengang von Thiess in zwei Schritten gegeben. So könnte zunächst ein finanzstarker Investor an Bord geholt werden, bevor das Unternehmen dann an die Börse gebracht werden dürfte, hatte es geheißen.

Damit könnte sich Cimic dann ein Stück weit aus Dienstleistungen rund um die stark in der Kritik stehende Kohleförderung in Australien zurückziehen und sich zudem Geld für Wachstum in anderen Bereichen beschaffen.

Thiess betreibt Tagebau und Untertagebau in Australien, Asien, Afrika und Amerika und hat rund 14 000 Mitarbeiter. Die jährlichen Umsätze liegen bei mehr als 4,1 Milliarden Dollar./ngu/mis