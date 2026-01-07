Hochwald-Molkereiprodukte für den Markt in China

MECHERNICH (dpa-AFX) - Die Großmolkerei Hochwald profitiert von ihrem Auslandsgeschäft. Wachstumstreiber war im Vorjahr vor allem der Absatzmarkt in China, wie das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Thalfang im Hunsrück mitteilte. Trink- und Kondensmilch sowie Käse, Butter und Milchmischprodukte gehören zu den Produkten von Hochwald.

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Der Umsatz sei leicht um etwas mehr als ein Prozent auf 2,03 Milliarden Euro nach oben gegangen. Das Betriebsergebnis (Ebitda) legte den Angaben zufolge von rund 161 Millionen im Jahresvergleich auf 191 Millionen Euro zu. Das Unternehmen legte keine Angaben zum Ergebnis unter dem Strich vor./glb/DP/stw