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Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd
2,973.00 JPY -132.00 JPY -4.25 %
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Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho 4,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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