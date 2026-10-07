Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho 4,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 34,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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