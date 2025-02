Hodges fordert für Ukraine Mitgliedschaft in Nato und EU

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, fordert für die von Russland angegriffene Ukraine eine Mitgliedschaft in Nato und EU. Wenn der Westen das Land militärisch ertüchtige, könne die Ukraine "ein Bollwerk gegen Putins klar artikulierte Pläne zur weiteren Eroberung Europas werden", sagte der Generalleutnant a.D. dem Fachmagazin "Europäische Sicherheit & Technik" (Februarausgabe).

"Das Überleben der Ukraine und ihre Aufnahme in die Nato und in die Europäische Union sind für die Sicherheit Europas und die Abwehr der globalen Bedrohungen von größter Bedeutung", sagte Hodges. Sollte die Ukraine in ihrem militärischen Abwehrkampf aber scheitern, steige die Gefahr, dass Russland auch Nato-Staaten mit konventionellen Mitteln angreife.

Mit Blick auf die konventionelle russische Kriegsführung erklärte er das Jahr 2025 zu einem "Jahr des industriellen Wettbewerbs", den die Ukraine und der Westen angesichts ihrer Wirtschaftskraft gewinnen könnten. Bislang vermisst Hodges in Europa jedoch "den politischen Willen, um die schiere russische Masse mit Präzisionsschlägen zu zerstören".

Hodges geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin Stärke zeigen wird. Mit Trumps Vorgänger im Weißen Haus, Joe Biden, rechnete der ehemalige General hart ab. "Trump wird den Schaden beheben müssen, der durch das Versagen der Biden-Administration in der Ukraine entstanden ist", sagte Hodges. Biden habe es versäumt, "dem amerikanischen Volk zu erklären, dass es in unserem strategischen Interesse liegt, dass die Ukraine den Aggressor Russland besiegt"./cn/DP/zb