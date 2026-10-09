DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.232 +0,5%Euro 1,1229 +0,1%Öl 102,9 -1,3%Gold 4.188 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Höchststand: 65.000 Schulabgänger ohne Abschluss

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl junger Menschen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, ist erneut deutlich gestiegen. Nach Daten des Statistischen Bundesamts waren es im Schuljahr 2024/2025 knapp 65.000 - nach 62.000 im Vorjahr und 56.000 im Jahr davor. Die Zahlen hat das BSW abgefragt, sie sind auch in den Datenbanken der Statistikbehörde zugänglich.

Werbung

Zum Vergleich: Vor zehn Jahren, im Schuljahr 2014/2015, wurden 47.400 Abgänger ohne Abschluss gezählt. Die Zahl stieg bis 2018/2019 auf Werte um 53.000 und ging während Corona vorübergehend zurück, was auch mit Prüfungserleichterungen während dieser Zeit zusammenhängen könnte. Danach ging es mit den Zahlen aber stetig aufwärts.

Abbrecherquote steigt auf 8,4 Prozent

Demnach ist nicht nur die absolute Zahl der Abbrecher und Abgänger ohne Abschluss gestiegen, sondern auch ihr Anteil gemessen an der Gesamtzahl der Absolventen. Im Schuljahr 2013/2014 waren es etwa 5,5 Prozent, die die Schule nicht mindestens mit einem Hauptschulabschluss verließen, 2018/2019 rund 6,6 und 2024/2025 etwa 8,4 Prozent. Das ist die höchste Quote der vergangenen 20 Jahre. Um die Jahrtausendwende lag sie noch höher.

Wagenknecht: "Staatlich organisierter Fachkräftemangel"

Das Land der Dichter und Denker dürfe nicht immer mehr zum Land der Schulabbrecher und Unausgebildeten werden, sagte BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht. "Wenn 65.000 Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen, dann ist das staatlich organisierter Fachkräftemangel!" Das Bildungssystem sei von nationaler Bedeutung und dürfe nicht an der Föderalismus-Kleinstaaterei scheitern. Schulen und Bildung sind in Deutschland Sache der Bundesländer./jr/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.