Apple - Meilensteine der Erfolgsgeschichte

Platz 19: Das Ranking

Über 40 Jahre ist es her, dass Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne die Apple Computer Company gegründet haben. Seit den kleinen Anfängen in einer Garage hat sich viel getan. Was waren dabei die Meilensteine der Firmengeschichte? Durch welche Produkte und Ereignisse schaffte es Apple den Stand zu erreichen, den es heute inne hat? Die wichtigsten Ereignisse sind im folgendem Ranking chronologisch eingeordnet. Stand ist August 2018.

Quelle: finanzen.net, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com