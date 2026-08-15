Jeff Bezos zieht Bilanz aus dem Dotcom-Crash: Diese Lektion gilt auch für die KI-Blase

Höhen und Tiefen

16.08.26 03:50 Uhr

Als die Amazon-Aktie während der Dotcom-Blase um mehr als 90 Prozent einbrach, hielt Jeff Bezos an seinem Unternehmen fest. Der Amazon-Gründer erklärt, warum er sich damals nicht vom Kurs, sondern von den Fundamentaldaten leiten ließ, und was Anleger daraus bis heute lernen können.

• Amazon-Aktie stürzte im Dotcom-Crash von 113 auf rund 6 US-Dollar

• Bezos bezieht sich auf Benjamin Grahams Prinzip von Markt und Wert

• Aussage fällt im Rückblick auf aktuelle Diskussionen über Marktblasen



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Der Dotcom-Crash und der Absturz der Amazon-Aktie

Amazon ging 1997 mitten im Boom der New Economy an die Börse. Nur drei Jahre später brach die Dotcom-Blase zusammen und riss auch die junge Amazon-Aktie mit sich. Wie Bezos während eines Gesprächs mit dem Stellantis-Vorsitzenden John Elkann bei der Italian Tech Week 2025 in Turin schilderte, fiel der Kurs binnen kurzer Zeit von 113 auf 6 US-Dollar. Laut ppc.land sagte er sinngemäß: "Im Jahr 2000, als die Internetblase platzte, fiel die Amazon-Aktie innerhalb sehr kurzer Zeit von 113 Dollar auf 6 Dollar pro Aktie". Der Wertverlust von mehr als 90 Prozent gehörte damit zu den schwersten Kurseinbrüchen, die ein später derart erfolgreiches Unternehmen je durchlebt hat. Auch The Motley Fool bestätigt in einer Analyse von Anfang August diesen Kursverlauf und ordnet ihn als eine der prägendsten Phasen in der frühen Unternehmensgeschichte von Amazon ein.

Bezos' Blick hinter den fallenden Aktienkurs

Während der Kurs monatelang fiel, verlief die operative Entwicklung des Unternehmens nach Bezos' Darstellung in die entgegengesetzte Richtung. Er beschrieb die Diskrepanz so: "Jeden Monat, während der Aktienkurs von 113 auf sechs fiel, stieg die Zahl unserer Kunden. Unsere Bruttogewinne stiegen jeden Monat. Bei unseren Betriebsausgaben befanden wir uns noch in einer Verlustposition, aber unsere Verluste im Verhältnis zum Umsatz sanken jeden Monat. Wirklich jede einzelne Geschäftskennzahl, neue Kunden, wiederkehrende Käufe, alles, was wir in diesem gesamten Zeitraum beobachteten, wurde immer besser." Kundenzahlen, Bruttogewinne und die relative Verlustquote entwickelten sich demnach durchweg positiv, während der Markt das Unternehmen abstrafte. The Motley Fool zitiert dieselbe Passage in nahezu identischer Form und ordnet sie als Beleg dafür ein, dass Bezos trotz des Kurssturzes keinen Grund sah, seine Strategie zu ändern.

Die wichtigste Lektion

Aus dieser Erfahrung leitet Bezos die zentrale Lektion ab, die den Kern seiner Aussage bildet. Der Aktienkurs sei letztlich nur ein Ergebnis, auf das ein Unternehmer kaum Einfluss habe, während die eigentliche Arbeit den Fundamentaldaten gelte. "Das ist eine allgemeine Beobachtung zu Blasen. Die Fundamentaldaten können sich vom Markt abkoppeln. Die Fundamentaldaten des Geschäfts, und natürlich konzentriert man sich als Unternehmer auf genau diese Fundamentaldaten. Der Aktienkurs ist ein Ergebnis, ein letztes Ergebnis, über das man tatsächlich sehr wenig Kontrolle hat", wird er von ppc.land zitiert. Diese Trennung zwischen dem sichtbaren Marktpreis und der tatsächlichen Substanz eines Geschäfts bildet nach Bezos' eigener Einordnung die entscheidende Erkenntnis aus jener Zeit. The Motley Fool benennt dazu in der Analyse von Anfang August zwei konkrete Lehren für Anleger: Zum einen gehe es darum, als Unternehmen bewusst ein im Sinne Benjamin Grahams schweres Fundament aufzubauen, zum anderen darum, jene Firmen zu identifizieren, die echtes Durchhaltevermögen jenseits kurzfristigen Hypes besitzen.

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Benjamin Graham als Leitgedanke hinter Bezos' Haltung

Bezos verankert seine Sichtweise ausdrücklich in einem Prinzip des Value-Investing-Pioniers Benjamin Graham. Er formulierte es so: "Der große Investor Benjamin Graham ist berühmt für den Satz, dass die Börse kurzfristig eine Abstimmungsmaschine ist und langfristig eine Wiegemaschine. Als Gründer, Unternehmer und Geschäftsleute ist es unsere Aufgabe, ein schweres Unternehmen zu bauen, ein Unternehmen, das, wenn es gewogen wird, sehr schwer ist." Kurzfristig, so die Logik dieses Bildes, richtet sich der Börsenkurs nach Stimmungen und Erwartungen, wie bei einer Abstimmung. Über einen längeren Zeitraum hinweg setzt sich dagegen das tatsächliche Gewicht eines Unternehmens durch, gemessen an Substanz, Wachstum und operativer Stärke. Bezos habe sich, wie The Motley Fool anmerkt, in der Krise bewusst darauf konzentriert, ein solches schweres Unternehmen aufzubauen, dessen Wert sich früher oder später auch im Kurs widerspiegeln würde. Dass Amazon bis 2004 keine nachhaltigen Gewinne erzielte und dennoch an dieser Strategie festhielt, unterstreicht laut derselben Analyse, wie konsequent dieser Ansatz verfolgt wurde.

Was der Dotcom-Crash für Anleger heute bedeutet

Bezos zog die Parallele zur Dotcom-Zeit im selben Gespräch bewusst auch in Richtung der aktuellen Debatte über eine mögliche Blase bei Investitionen in künstliche Intelligenz. Laut dem von ppc.land wiederhole sich ein bekanntes Muster: "Das Zweite, was passiert, wenn Menschen so begeistert sind wie heute von künstlicher Intelligenz, ist, dass jedes Experiment finanziert wird. Jedes Unternehmen bekommt Kapital, die guten Ideen genauso wie die schlechten. Und Investoren haben es in dieser Aufregung schwer, zwischen guten und schlechten Ideen zu unterscheiden. Das passiert wahrscheinlich auch heute." Gleichzeitig stellte er klar, dass eine überhitzte Finanzierungslage die technologische Substanz nicht entwerte: "Aber das bedeutet nicht, dass das, was gerade passiert, nicht real ist. KI ist real, und sie wird jede Branche verändern." Er unterscheidet damit zwischen sogenannten industriellen Blasen, die trotz Verlusten einzelner Investoren am Ende bleibende technologische Fortschritte hervorbringen, und rein finanziellen Krisen wie der Bankenkrise von 2008, die er als gesellschaftlich schädlich einordnet.

Wie werthaltig Amazon aus heutiger Sicht tatsächlich geworden ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Kennzahlen. Am 14. August lag die Amazon-Aktie bei 262,65 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 2,83 Billionen US-Dollar entspricht. Aus einem Unternehmen, dessen Aktie 2001 zeitweise bei 6 US-Dollar stand, ist damit eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt geworden. Für Bezos liefert genau diese Entwicklung den Beleg dafür, dass sich sein Fokus auf operative Substanz statt auf kurzfristige Kursbewegungen langfristig ausgezahlt hat.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net