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Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch

21.04.26 12:23 Uhr
Allianz-Aktie nahe Rekordhoch nach Goldman-Sachs-Upgrade | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs für die Allianz hat den Aktienkurs am Dienstag nahe an das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 getrieben.

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In der Spitze kletterten die Papiere um zwei Prozent auf knapp 397 Euro. Zuletzt lag das Plus via XETRA noch bei 1,82 Prozent auf 396,40 Euro. Damit fehlten nurmehr knapp sechs Euro bis zum Höchststand von 402,66 Euro von 2000.

Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs schraubte das Kursziel für die Aktien um 40 auf 450 Euro nach oben. Das damit verbundene Aufwärtspotenzial von knapp 16 Prozent rechtfertigt nach seiner Auffassung nun eine Kaufempfehlung, nachdem die Einstufung zuvor "Neutral" lautete. Goldman Sachs ist beim Kurspotenzial damit der drittgrößte Optimist am Markt hinter der Berenberg Bank und der Baader Bank.

Die Sorgen am Markt über Risiken im Zusammenhang mit privaten Krediten seien überzogen, schrieb Baker in einer Studie. Dieses Versicherungssegment mache weniger als ein Prozent des Börsenwerts der Allianz aus. Dieser beläuft sich auf gut 150 Milliarden Euro.

Auch negative Folgen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für die Geschäfte der Allianz würden überbewertet, so Baker. Die Münchener wiesen branchenweit die größten Ausgaben in Technologie auf und steigerten damit die Profitabilität. Ohnehin könne sich die Wahrnehmung von KI verändern, weg von einem Risiko und hin zu einem Vorteil.

Das höhere Kursziel und mithin die Kaufempfehlung basieren laut dem Experten auf der gestärkten Zuversicht, dass die Allianz ihre Ziele erreicht. Und das selbst in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld und angesichts eines schnellen technologischen Wandels.

/bek/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com

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