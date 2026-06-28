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Höhenflug

Apple-Aktie auf Rekordhoch: Unternehmen erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert

Apple-Aktie auf Rekordhoch: Unternehmen erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert

Der Technologiekonzern Apple ist am Dienstag an der Börse zeitweise erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar wert gewesen.

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Apple-Aktie auf Rekordhoch: Unternehmen erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert

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Der Technologiekonzern Apple ist am Dienstag an der Börse zeitweise erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar wert gewesen. Der Kurs der Aktie stieg am Dienstag um bis zu knapp zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - damit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert. Inzwischen liegt der Kurs mit rund 338 Dollar nur leicht über dem Wert vom Montagabend und auch die Marktkapitalisierung lag wieder etwas unter der runden Marke.

Da die Aktie des Chipherstellers NVIDIA wegen der weltweiten Schwäche von Halbleiterwerten um ein Prozent nachgab, konnte Apple den Vorsprung als wertvollstes Unternehmen der Welt ausbauen. NVIDIA kommt nach dem Kursrückgang in den vergangenen Tagen auf einen Börsenwert von 4,7 Billionen Dollar.

Mitte Mai war NVIDIA noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen; Apple kam auf rund 4,4 Billionen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. NVIDIA-Aktien gaben seitdem kräftig nach und Apple-Anteile legten zu. Diese legten in diesem Jahr um rund ein Viertel zu und sind damit der mit Abstand beste Wert unter den sogenannten Glorreichen Sieben.

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Zu diesen zählen neben Apple und NVIDIA noch die Papiere der Google-Mutter Alphabet, Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft und Tesla.

/zb/jha/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Marek Szandurski / Shutterstock.com

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27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG