Siemens Energy-Aktie legt weiter zu: Ist die Trendwende geschafft?

Höhenflug in Sicht?

03.09.26 13:02 Uhr

Nach schwachen Wochen dreht die Siemens Energy-Aktie spürbar auf, während Analysten ihre Kursziele einordnen.

• Für eine nachhaltige Trendwende ist in den kommenden Wochen entscheidend, wie sich die Aktie entwickelt, insbesondere im Hinblick auf weitere Details zur Kapitalmarkttransaktion und die Positionierung im Wettbewerb.

Siemens Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch

Analysten bleiben optimistisch

Trendwende in Sicht?

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Die Siemens Energy-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,30 Prozent auf 142,66 Euro und setzt damit die bereits am Mittwoch begonnene Erholung fort, als das Papier letztlich 1,41 Prozent höher bei 142,24 Euro notierte. Zu Wochenbeginn geriet der Kurs deutlich unter Druck.

Für Anleger ist das ein Signal, dass die Sorge vor möglicher Konkurrenz durch Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Turbinengeschäft zumindest vorerst in den Hintergrund rückt. Parallel dazu treibt die Ende August angekündigte Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry die Fantasie der Anleger an, während mehrere Analysehäuser an ihren Kaufempfehlungen festhalten. Die Frage, ob aus den beiden Gewinntagen tatsächlich eine nachhaltige Trendwende wird, bleibt damit das zentrale Thema für die kommenden Handelstage.

Sorge um Elon Musk weicht der Entwarnung von JPMorgan

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Ausgangspunkt der Talfahrt war ein Bericht des Fachmagazins The Information vom vergangenen Wochenende, wonach Elon Musk über sein Unternehmen SpaceX in die Fertigung von Bauteilen für Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung eigener Rechenzentren zu sichern. Die Aktie reagierte daraufhin am Montag mit einem Kursrutsch von rund fünf Prozent, weil Anleger einen möglichen neuen Wettbewerber im Kerngeschäft witterten. Am Dienstag weiteten sich die Verluste zunächst noch aus, bevor sich der Kurs im Handelsverlauf spürbar erholte. JPMorgan-Analyst Phil Buller ordnete den Bericht ein und verwies laut dpa-AFX darauf, dass Musk bereits im Februar angedeutet habe, Turbinenschaufeln künftig selbst fertigen zu wollen, weil diese als Engpass in der Lieferkette gelten. Wie aus einer Analyse von JPMorgan vom Dienstag hervorgeht, stuft das Haus die unmittelbare Wettbewerbsgefahr für Siemens Energy als begrenzt ein und bestätigte seine Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 245 Euro.

Siemens Energy-Aktie: Verselbstständigung der Sparte weckt neue Fantasie

Bereits Ende August hatte Siemens Energy in einer Pressemitteilung angekündigt, die rechtliche und operative Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry vorzubereiten. Ziel ist laut Unternehmensangaben ein eigenständiges, unternehmerisch flexibleres Unternehmen für industrielle Energielösungen, das externe Investoren aufnehmen oder über eine Kapitalmarkttransaktion an die Börse gebracht werden könnte. Konzernchef Christian Bruch begründete den Schritt damit, dass Transformation of Industry im Wettbewerb um Investitionsmittel gegenüber schneller wachsenden Bereichen wie Stromerzeugung und Stromübertragung ins Hintertreffen gerate. Die Sparte, die unter anderem Kompressoren, Elektrolyseure und Energieinfrastruktur für Industriekunden liefert, kam im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro. Der Umbau gilt als Signal dafür, dass sich der Konzern konsequent auf die margenstärkeren und schneller wachsenden Geschäfte mit Gas und Netztechnik konzentrieren will, was von Investoren grundsätzlich positiv aufgenommen wird.

Analysten bleiben trotz gesenkter Kursziele zuversichtlich

Neben JPMorgan äußerte sich am Dienstag auch Jefferies zu Siemens Energy. Das Analysehaus senkte sein Kursziel laut dpa-AFX von 215 auf 210 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung Buy. Damit sehen beide Häuser trotz der jüngsten Kursschwankungen weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Auffällig ist, dass sich die Einschätzungen kaum verändert haben, obwohl der Kurs seit Mitte August zeitweise deutlich nachgegeben hatte und die Aktie zwischenzeitlich unter ihren langfristigen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage gerutscht war, was von charttechnisch orientierten Anlegern häufig als Warnsignal gewertet wird. Für die Analysten scheint das operative Geschäft trotz der kurzfristigen Nachrichtenlage intakt, was sich auch daran zeigt, dass beide Kursziele weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegen.

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Nächster Prüfstein für die Trendwende

Ob aus den Kursgewinnen tatsächlich eine nachhaltige Trendwende wird, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Ein wichtiger Anhaltspunkt wird sein, ob Siemens Energy weitere Details zur geplanten Kapitalmarkttransaktion für Transformation of Industry liefert und ob sich dadurch Interessenten aus dem Kreis der Finanzinvestoren konkretisieren, über die zuvor bereits berichtet worden war. Ebenso relevant bleibt, wie sich weitere Analysehäuser zur Wettbewerbsfrage rund um Elon Musk und SpaceX positionieren und ob der Kurs seinen langfristigen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage nachhaltig zurückerobert. Anleger dürften daher in den kommenden Handelstagen genau beobachten, ob sich die aktuelle Erholung fortsetzt oder ob es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung nach den scharfen Verlusten von Ende August handelt.

Wer in Siemens Energy investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die seit Ende August erhöhte Kursschwankungsbreite im Blick behalten. Sowohl Nachrichten rund um mögliche neue Wettbewerber im Turbinengeschäft als auch der Fortgang der geplanten Ausgliederung von Transformation of Industry können den Kurs kurzfristig deutlich bewegen, in beide Richtungen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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