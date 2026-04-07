Höhenflug

Intel-Aktie setzt Rally fort - Fünfjahreshoch erklommen

08.04.26 21:53 Uhr

Die Aktien von Intel haben ihren rasanten Anstieg der vergangenen Handelstage fortgesetzt und zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April 2021 erklommen.

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Am Mittwoch notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns an der NASDAQ zuletzt 10,0 Prozent im Plus bei 58,20 US-Dollar. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf rund 58 Prozent aus. Allein seit dem jüngsten Zwischentief Ende März legten die Anteilscheine um rund 43 Prozent zu. Wer­bung Wer­bung Tags zuvor hatte Intel bekanntgegeben, sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla, SpaceX und xAI anzuschließen. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. /edh/he NEW YORK (dpa-AFX)

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