Zahlen-Feuerwerk treibt die Fortinet-Aktie an: Umsatz, Gewinn und Prognose über den Erwartungen

Höhenflug

30.07.26 11:35 Uhr

Fortinet hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und den Ausblick für 2026 angehoben.

• Das Unternehmen hebt seine Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2026 deutlich an, getrieben durch hohe Nachfrage nach Firewalls, SASE-Lösungen und neue KI-Kooperationen, während Analysten vorsichtiger bleiben.

• Das Produktgeschäft wächst stark, mit einem Umsatzplus von 52 % auf 773 Millionen US-Dollar und Auftragseingängen von 2,37 Milliarden US-Dollar, was die Prognosen deutlich übertrifft.

• Fortinet übertrifft im zweiten Quartal 2026 die Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich, mit einem Umsatzanstieg von 26 % auf 2,05 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,90 US-Dollar.

Fortinet übertrifft im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich

Produktumsatz und Auftragseingänge wachsen zweistellig im hohen Bereich

Konzern hebt sowohl Quartals- als auch Jahresprognose kräftig an

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Die Fortinet-Aktie springt vorbörslich an der NASDAQ um 10,25 Prozent auf 168,93 US-Dollar, nachdem der Cybersicherheitsanbieter Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt hat, die deutlich über den eigenen Prognosen lagen. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von Analysten erwartete Marke von rund 1,89 Milliarden US-Dollar klar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 41 Prozent auf 0,90 US-Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von etwa 0,74 US-Dollar.

Starkes Produktgeschäft treibt Wachstum

Besonders stark entwickelte sich das Produktgeschäft: Der Produktumsatz legte um 52 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar zu. Die Auftragseingänge (Billings) stiegen um 33 Prozent auf 2,37 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge nach GAAP erreichte 34 Prozent, auf bereinigter Basis waren es 38 Prozent. Der operative Cashflow belief sich auf 1,04 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow auf 966 Millionen US-Dollar.

Fortinet hebt Prognose deutlich an

Fortinet hob im Zuge der Zahlen auch den Ausblick deutlich an. Für das dritte Quartal wird nun ein Umsatz von 2,01 bis 2,10 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, oberhalb der zuvor erwarteten rund 1,95 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte der Konzern die Umsatzprognose auf 8,02 bis 8,18 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 7,71 bis 7,87 Milliarden US-Dollar.

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Auch die Gewinnprognose je Aktie wurde angehoben: Fortinet erwartet nun 3,41 bis 3,47 US-Dollar je Aktie, nachdem zuvor 3,10 bis 3,16 US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren.

KI-Nachfrage und neue Kooperationen im Fokus

Als Treiber nennt Fortinet die anhaltend hohe Nachfrage nach Firewalls und SASE-Lösungen im Zuge der KI-Infrastruktur-Aufrüstung vieler Kunden. Das Unternehmen verwies zudem auf neue KI-Kooperationen mit Anthropic, OpenAI und NVIDIA sowie eine Partnerschaft mit Intel zur Entwicklung des neuen Sicherheitsprozessors SP6.

Die Ratingagentur Moody's stufte die unbesicherten Anleihen von Fortinet im Zuge der Zahlen von Baa1 auf A3 hoch. Damit verfügt das Unternehmen über das höchste Rating unter börsennotierten Cybersicherheitsunternehmen.

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Fortinet-Aktie: Analysten bleiben vorsichtiger

Die Einschätzung der Analysten fällt dagegen zurückhaltender aus. Bereits vor der Vorlage der Quartalsbilanz lautete das durchschnittliche Votum für die Fortinet-Aktie auf TipRanks nur auf "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 137,64 US-Dollar und damit rund zehn Prozent unterhalb des Schlusskurses vom Donnerstag - bevor die Aktie nach den Zahlen deutlich zulegte.

Im Blick behalten dürften Anleger, ob sich das kräftige Wachstum im Produktgeschäft angesichts der bereits hohen Vergleichsbasis im weiteren Jahresverlauf fortsetzen lässt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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