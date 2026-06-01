Höhepunkt erreicht?

Die US-Verbraucherpreise sind im Mai kräftig gestiegen. Der Anstieg der Energiekosten infolge des Krieges mit dem Iran trieb die Gesamtinflation in die Höhe.

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Die Zahlen

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent, teilte das Arbeitsministerium mit. Dies stellt eine Beschleunigung gegenüber den 3,8 Prozent im Vormonat dar. Dies war der höchste Wert im Jahresvergleich seit April 2023. Es ist ein Zeichen dafür, dass die hohen Energiekosten, die aus dem Konflikt mit dem Iran resultieren, den Preisdruck weiterhin erhöhen.

Der Wert entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Die Preise ohne die Kategorien Lebensmittel und Energie - die sogenannte Kernrate, die Ökonomen beobachten, um den zugrunde liegenden Trend der Inflation besser zu erfassen - stiegen im Jahresvergleich um 2,9 Prozent. Dies entsprach den Prognosen und war etwas höher als die 2,8 Prozent im Vormonat.

Der Kontext

Die Amerikaner spüren seit dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran Ende Februar die Folgen an der Zapfsäule. Höhere Energiekosten haben die Indikatoren für die Verbraucherstimmung gedämpft. Es gibt kaum Anzeichen für eine dauerhafte Lösung, die es Öltankern ermöglichen würde, die Straße von Hormus zu passieren. Das bedeutet, dass die Angebotsengpässe auf den globalen Energiemärkten voraussichtlich anhalten werden.

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Höhere Kraftstoffpreise bereiten kleinen Unternehmen Schwierigkeiten, wie aus einer aktuellen Umfrage der National Federation of Independent Business hervorgeht. Ein Drittel der Eigentümer gab im Mai an, dass sie planen, die Preise zu erhöhen. Dies ist der höchste Wert seit Juli 2022.

Was dies für die Fed bedeutet

Die Inflation ist für die Entscheidungsträger der Federal Reserve ein großes Thema, während sie sich auf ihr erstes Treffen unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh in einer Woche vorbereiten. Die Zentralbank sieht sich mit sich überschneidenden Inflationsschocks durch Zölle, Energiekosten und den Investitionsboom in Künstliche Intelligenz (KI) konfrontiert.

Der Anstieg der Inflation in den letzten Monaten, kombiniert mit Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt auf einem solideren Fundament steht, liefert den Fed-Vertretern Wasser auf die Mühlen, die befürchten, dass die Zinssätze zu niedrig sind, um neuen Preisdruck einzudämmen.

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Die Investoren gingen zu Beginn des Jahres von Zinssenkungen aus. Aber Händler erhöhen nun ihre Wetten darauf, dass die Fed die Zinssätze bis zum Ende des Jahres anheben muss.

Dow Jones Newswires