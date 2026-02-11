DAX24.828 -0,1%Est506.005 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 -1,9%Nas22.686 -1,7%Bitcoin55.233 -2,1%Euro1,1869 -0,1%Öl67,54 -3,0%Gold4.950 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt
DroneShield-CEO gibt Einblicke in Soft-Kill-Ansatz & Marktpotenzial - So reagiert die Aktie DroneShield-CEO gibt Einblicke in Soft-Kill-Ansatz & Marktpotenzial - So reagiert die Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Höhere Ausschüttung

Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende

12.02.26 17:33 Uhr
Aurubis-Aktie trotzdem schwächer: Prognoseanhebung und Dividendenplus im Fokus | finanzen.net

Der Hamburger Konzern verkündet eine Steigerung der Dividende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
162,40 EUR -5,80 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aktionäre des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis haben auf der Hauptversammlung eine höhere Dividende beschlossen. Das teilte Aurubis mit. Demnach schüttet Aurubis für das Geschäftsjahr 2024/25 1,60 Euro je Aktie aus. Das entspricht zum vorigen Geschäftsjahr einem Plus um 10 Cent je Aktie. "Mit der höheren Dividende partizipieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg", sagte Firmenchef Toralf Haag.

Wer­bung

Das im MDAX gelistete Unternehmen hatte gegen Ende Januar die Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2025/26, das bis Ende September läuft, angehoben. Vor Steuern erwartet Aurubis inzwischen einen Gewinn von 375 bis 475 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 75 Millionen Euro.

"Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten", hieß es vom Unternehmen.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verlieren Aurubis-Aktien zeitweise 2,90 Prozent auf 164,30 Euro.

/lkm/DP/jha

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
06.02.2026Aurubis NeutralUBS AG
06.02.2026Aurubis VerkaufenDZ BANK
06.02.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Aurubis NeutralUBS AG
06.02.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Aurubis VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen