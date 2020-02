TAKKT will einen Euro Dividende je Aktie ausschütten

Diese setzte sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,45 Euro, teilte das Unternehmen TAKKT am Dienstagnachmittag auf der Basis eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses mit.

Die Cashflow-Stärke und die hohe Eigenkapitalquote von 58,5 Prozent zum Jahresende 2019 erlaubten eine höhere Ausschüttung, ohne die Solidität der Bilanz und die Handlungsfähigkeit bei Akquisitionen einzuschränken. Aufsichtsrat und Vorstand werden die Dividende für 2019 in der Bilanzsitzung am 25. März beraten.

