Bechtle erhöht Dividende und gibt Gratisaktien aus

Wie der im MDAX und TecDAX notierte IT-Dienstleister Bechtle mitteilte, soll der Hauptversammlung eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie für 2020 vorgeschlagen werden, was einer Erhöhung um 15 Cent zum Vorjahr und der elften Steigerung in Folge entspräche. Zudem kündigte Bechtle an, über die Ausgabe von Gratisaktien den Handel der Aktien der Gesellschaft liquider und das Papier attraktiver für breitere Anlegerkreise machen zu wollen.

Für jede bestehende Stückaktie sollen zwei neue Stückaktien an die Aktionäre ausgegeben werden. Damit erhöht sich sowohl das Grundkapital als auch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Zudem reduziert sich das Kursniveau der einzelnen Aktie rechnerisch, ohne dass der reale Wert der Beteiligungen der Aktionäre berührt wird.

Über die Dividende und die Ausgabe der Gratisaktien soll die Hauptversammlung am 15. Juni entscheiden.

Im XETRA-Handel verlieren die Bechtle-Papiere zeitweise 0,06 Prozent auf 161,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Bechtle AG