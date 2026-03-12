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Höhere Dividende

Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus

26.03.26 08:10 Uhr
Wacker Neuson-Aktie im Minus: Leichte Erholung nach Phase der Stagnation erwartet | finanzen.net

Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson rechnet trotz des Kriegs am Persischen Golf und der hohen Ölpreise für 2026 mit besseren Geschäften.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
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Das Marktumfeld deute nach einer Phase der Stagnation auf einen leichten Aufschwung hin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Vorstandschef Karl Tragl rechnet mit einem Umsatz von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro - und damit eher mehr als die 2,22 Milliarden aus dem vergangenen Jahr. Zugleich soll ein größerer Teil des Erlöses als operativer Gewinn bei Wacker Neuson SE hängen bleiben: Die operative Marge vor Zinsen und Steuern soll sich von zuletzt 6,0 Prozent auf 6,5 bis 7,5 Prozent verbessern.

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Im vergangenen Jahr verdiente das im SDAX gelistete Unternehmen unter dem Strich 77,2 Millionen Euro und damit neun Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 70 Cent je Aktie erhalten, ein Anstieg um 10 Cent. Während Analysten keine Dividendenerhöhung erwartet hatten, könnten die Ziele des Managements für 2026 eher enttäuschen: Experten hatten im Schnitt mit Werten am oberen Ende der Zielspannen gerechnet.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gibt die Wacker Neuson-Aktie zeitweise 1,9 Prozent auf 17,60 Euro ab.

/stw/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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09.03.2026Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
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11.02.2026Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
03.12.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
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17.11.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
29.10.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
11.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
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